«Сочи» — «Краснодар»: стартовые составы команд на матч РПЛ

Футбольные клубы «Сочи» и «Краснодар» объявили стартовые составы команд на матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги, который пройдёт сегодня, 15 апреля, в Сочи на стадионе «Фишт». Встречу обслужит бригада главного арбитра Виталия Мешкова. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Стартовый состав «Сочи»: Адамов, Терехов, Заика, Юрганов, Маргасов, Дркушич, Нобоа, Юсупов, Кравцов, Жоаозиньо, Джорджевич.
Стартовый состав «Краснодара»: Сафонов, Петров, Рамирес, Кайо, Алонсо, Черников, Сперцян, Кривцов, Батчи, Кади, Кордоба.
В матче первого круга между соперниками победу праздновали краснодарцы 2:1. Перед стартом матча «Краснодар» имеет в своём активе 35 очков после 22 сыгранных матчей. Сочинский футбольный клуб смог набрать 31 очко после тех же 22 игр.
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