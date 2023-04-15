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«Динамо» — «Пари НН»: Гладышев сравнял счёт на 79-й минуте

«Динамо» — «Пари НН»: Гладышев сравнял счёт на 79-й минуте
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В эти минуты проходит матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московское «Динамо» и «Пари Нижний Новгород». Команды играют на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым (Азов). Счёт — 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига. 23-й тур
15 апреля 2023, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
2-й тайм
2 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Глушаков – 67'   1:1 Гладышев – 79'   2:1 Фомин – 86'

На 80-й минуте нападающий «Динамо» Ярослав Гладышев сравнял счёт — 1:1.

Ранее, на 67-й минуте, полузащитник гостей Денис Глушаков реализовал пенальти. 11-метровый удар был назначен после попадания мяча в руку защитника «Динамо» Дмитрия Скопинцева.

«Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 36 очков после 22 матчей. «Пари Нижний Новгород» находится на 13-й строчке, заработав 19 очков. Лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит». У команды Сергея Семака 54 очка.

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