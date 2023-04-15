«Динамо» одержало волевую победу в матче РПЛ с «Пари НН»

Завершился матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московское «Динамо» и «Пари Нижний Новгород». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым (Азов). «Динамо» одержало победу со счётом 3:1.
На 67-й минуте полузащитник гостей Денис Глушаков реализовал пенальти. 11-метровый удар был назначен после попадания мяча в руку защитника «Динамо» Дмитрия Скопинцева. На 79-й минуте нападающий хозяев Ярослав Гладышев сравнял счёт. Через семь минут победный мяч забил полузащитник «Динамо» Даниил Фомин. На 90+5-й минуте форвард Фёдор Смолов, реализовав пенальти, увечил преимущество бело-голубых.
«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 39 очков после 23 матчей. «Пари Нижний Новгород» находится на 13-й строчке, заработав 19 очков. Лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит». У команды Сергея Семака 54 очка.
- 15 апреля 2023
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