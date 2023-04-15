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«Динамо» — «Пари НН» 3:1, результат матча 23-го тура РПЛ 15 апреля 2023 года

«Динамо» одержало волевую победу в матче РПЛ с «Пари НН»
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Завершился матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московское «Динамо» и «Пари Нижний Новгород». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым (Азов). «Динамо» одержало победу со счётом 3:1.

На 67-й минуте полузащитник гостей Денис Глушаков реализовал пенальти. 11-метровый удар был назначен после попадания мяча в руку защитника «Динамо» Дмитрия Скопинцева. На 79-й минуте нападающий хозяев Ярослав Гладышев сравнял счёт. Через семь минут победный мяч забил полузащитник «Динамо» Даниил Фомин. На 90+5-й минуте форвард Фёдор Смолов, реализовав пенальти, увечил преимущество бело-голубых.

«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 39 очков после 23 матчей. «Пари Нижний Новгород» находится на 13-й строчке, заработав 19 очков. Лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит». У команды Сергея Семака 54 очка.

МИР Российская Премьер-лига. 23-й тур
15 апреля 2023, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Глушаков – 67'   1:1 Гладышев – 79'   2:1 Фомин – 86'   3:1 Смолов – 90+5'
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