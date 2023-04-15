Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тьяго Силва: я хотел бы, чтобы Анчелотти возглавил сборную Бразилии, он готов к этому

Тьяго Силва: я хотел бы, чтобы Анчелотти возглавил сборную Бразилии, он готов к этому
Комментарии

Защитник «Челси» Тьяго Силва высказался о возможном приходе в сборную Бразилии главного тренера мадридского «Реала» Карло Анчелотти.

«Честно говоря, я хотел бы, чтобы он стал тренером из-за нашей дружбы и взаимопонимания. Он был моим первым тренером в европейской карьере — в «Милане». То, что он делал на протяжении всей своей карьеры, показывает, что он готов возглавить сборную.

Не знаю, буду ли я частью сборной Бразилии на тот момент, но я хотел бы, чтобы он принял предложение и поставил команде такой футбол, который он хочет», – приводит слова Силвы 90min.

Ранее сам Карло Анчелотти подтверждал, что сборная Бразилии проявляет к нему интерес. Срок нынешнего контракта итальянца с «Реалом» рассчитан до лета 2024 года.

Материалы по теме
Анчелотти о будущем в «Реале»: у меня контракт до июня 2024 года, и я хочу отработать его
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023