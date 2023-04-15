Тьяго Силва: я хотел бы, чтобы Анчелотти возглавил сборную Бразилии, он готов к этому
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Защитник «Челси» Тьяго Силва высказался о возможном приходе в сборную Бразилии главного тренера мадридского «Реала» Карло Анчелотти.
«Честно говоря, я хотел бы, чтобы он стал тренером из-за нашей дружбы и взаимопонимания. Он был моим первым тренером в европейской карьере — в «Милане». То, что он делал на протяжении всей своей карьеры, показывает, что он готов возглавить сборную.
Не знаю, буду ли я частью сборной Бразилии на тот момент, но я хотел бы, чтобы он принял предложение и поставил команде такой футбол, который он хочет», – приводит слова Силвы 90min.
Ранее сам Карло Анчелотти подтверждал, что сборная Бразилии проявляет к нему интерес. Срок нынешнего контракта итальянца с «Реалом» рассчитан до лета 2024 года.
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