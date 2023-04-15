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«Астон Вилла» разгромила «Ньюкасл» в матче 31-го тура АПЛ

«Астон Вилла» разгромила «Ньюкасл» в матче 31-го тура АПЛ
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Завершился матч 31-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Астон Вилла» и «Ньюкасл Юнайтед». Команды играли на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Джоном Бруксом. «Астон Вилла» одержала победу со счётом 3:0.

На 11-й минуте хозяева вышли вперёд благодаря голу полузащитника Джейкоба Рэмси. Ему ассистировал нападающий Олли Уоткинс. На 65-й минуте отличился сам Уоткинс с передачи Алекса Морено. На 83-й минуте Уоткинс оформил дубль — 3:0

«Ньюкасл Юнайтед» занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 56 очков после 30 матчей. «Астон Вилла» находится на шестой строчке, заработав 50 очков. Лидирует «Арсенал» (73).

Англия - Премьер-лига. 31-й тур
15 апреля 2023, суббота. 14:30 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
3 : 0
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 Рэмси – 11'   2:0 Уоткинс – 64'   3:0 Уоткинс – 83'
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