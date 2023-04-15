«Стыдно». Гафин — об игре «Динамо» в первом тайме матча с «Пари НН»

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин оценил уровень игры футболистов бело-голубых в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (3:1).

«По качеству в первом тайме можно сказать, что нам стыдно перед болельщиками за игру, которую мы показывали. Но главное — результат, которого мы достигли. Но в плане качества футбола нам надо обязательно выправляться», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

На 67-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Пари НН» Денис Глушаков, реализовавший пенальти. Затем забитые мячи на свой счёт записали футболисты «Динамо» Ярослав Гладышев, Даниил Фомин и Фёдор Смолов. Благодаря победе над нижегородцами бело-голубые прервали серию из двух матчей без набранных очков.