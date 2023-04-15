«Для чего тратим деньги на VAR?» В «Динамо» высказались о судействе в РПЛ

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о судействе в российском футболе.
«Мяч в руку попал после того, как попал в ногу Скопинцева — на усмотрение судьи. ЭСК признал две ошибки в матче со «Спартаком»? Это происходит из тура в тур. В нашем случае с «Зенитом» судья ошибается: подходит к VAR, смотрит повторы и признаёт ошибочное решение. Аналогичная ситуация происходила в матче со «Спартаком».
Если вы спрашиваете про удовлетворение решением ЭСК, то это уже некая рутина. Вопрос — что будет дальше, когда этих судей отправят обратно судить наши матчи. За это и переживаем. Зачем VAR, для чего мы на него деньги тратим, если VAR не исправляет решения, которые заведомо понятны обывателям?
Следующий вопрос по поводу судей: по некоторым арбитрам были приняты решения об отстранении навсегда, а по другим, которые ошибаются весьма очевидно — не отстранены. Павел Каманцев говорит, что у них нет фактуры. Мне кажется, что в задачи футбольного клуба не входит собирать фактуру на судей. Это тайна, покрытая мраком: кого-то отстранили, а кого-то — нет», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Александр Загорский.
- 15 апреля 2023
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