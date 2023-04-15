Павлюченко: Тюкавин стоит на месте в «Динамо», в «Зените» он может стать сильнее

Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко заявил, что нападающий «Динамо» Константин Тюкавин остановился в своём развитии, играя за бело-голубых. Экс-футболист считает, что молодой игрок может развить свои навыки, если перейдёт в санкт-петербургский «Зенит».

«Тюкавин как форвард мне нравится. Сам по себе забивной, сам создаёт моменты, и ему создают. С мячом хорошо обращается, и открывание, и скорость. Бьёт.

Мне кажется, что в «Динамо» он вырос, но как-то остановился, дальше не развивается. Может быть, влияет то, что конкуренции нет. Хотя там Смолов играет. Но сказать, что он прибавляет каждый год — нет. Он год-два назад прибавил, на таком же уровне остановился. Ну а куда расти? В «Зенит» если только заберут — там, конечно, он сделает ещё больший шаг вперёд. А так, в принципе, «Динамо», «Спартак», ЦСКА — не знаю. «Зенит» — единственный клуб, где иностранцы очень сильные. Там, конечно, он может прибавить. А в «Динамо» он стоит на месте», — приводит слова Павлюченко Rusfootball.