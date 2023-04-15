Сергей Юран высказался о поражении «Пари НН» от «Динамо»

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран высказался о поражении в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (1:3).
«Мне матч понравился. Команда действовала именно так, как мы и договорились — кроме последних десяти минут матча. Обидно такие матчи проигрывать. Нам давалась игра, забили гол. Потеря концентрации сыграла ключевую роль. Против «Динамо» концентрацию нужно держать все 95 минут и даже ещё в раздевалке после матча. На ничью мы точно наиграли. К сожалению, индивидуальные ошибки привели нас к поражению сегодня. Мы хорошо разобрали «Динамо». Им было очень тяжело создавать моменты в первом тайме и в определённый момент во втором.
Ничего страшного не произошло. Игрой своей команды доволен, а результатом — нет. Хочется всё время большего. Всю команду поблагодарил за самоотдачу, стремление к победе. Впереди нас ждёт домашняя игра с «Крыльями». Постараемся реабилитироваться», — передаёт слова Юрана корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
- 15 апреля 2023
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