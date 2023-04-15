В «Динамо» ответили на вопрос о возможной встрече клубов с судейским корпусом РФС

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин заявил, что в клубе не думают о возможной встрече команд РПЛ с судейским корпусом РФС.

«Будем ли инициировать с клубами разбор полётов судей? А надо ли инициировать? Незаметно никому? Если говорят, что динамика положительная, то в таком случае инициировать не будем. Давайте оставим её такой же положительной и посмотрим, что будет в следующем сезоне», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Александр Загорский.

«Динамо» потеряло очки в матче 22-го тура РПЛ со «Спартаком» (3:3) из-за судейской ошибки в концовке встречи. В ворота бело-голубых был ошибочно назначен пенальти.

Ранее закрытую встречу с судейским корпусом в индивидуальном порядке проводил московский «Спартак». За идею проведения разговора с арбитрами также выступил главный тренер санкт-петербургского «Зенита Сергей Семак.