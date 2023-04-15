В «Динамо» ответили на вопрос о возможной встрече клубов с судейским корпусом РФС

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин заявил, что в клубе не думают о возможной встрече команд РПЛ с судейским корпусом РФС.
«Будем ли инициировать с клубами разбор полётов судей? А надо ли инициировать? Незаметно никому? Если говорят, что динамика положительная, то в таком случае инициировать не будем. Давайте оставим её такой же положительной и посмотрим, что будет в следующем сезоне», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Александр Загорский.
«Динамо» потеряло очки в матче 22-го тура РПЛ со «Спартаком» (3:3) из-за судейской ошибки в концовке встречи. В ворота бело-голубых был ошибочно назначен пенальти.
Ранее закрытую встречу с судейским корпусом в индивидуальном порядке проводил московский «Спартак». За идею проведения разговора с арбитрами также выступил главный тренер санкт-петербургского «Зенита Сергей Семак.
- 15 апреля 2023
-
17:19
-
17:16
-
17:11
-
17:06
-
17:06
-
17:05
-
17:04
-
17:03
-
17:02
-
16:52
-
16:51
-
16:47
-
16:46
-
16:40
-
16:35
-
16:32
-
16:32
-
16:30
-
16:27
-
16:25
-
16:25
-
16:17
-
16:12
-
16:00
-
15:56
-
15:56
-
15:56
-
15:46
-
15:40
-
15:27
-
15:20
-
15:20
-
15:18
-
15:06
-
15:00