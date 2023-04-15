Славиша Йоканович прокомментировал победу «Динамо» над «Пари НН»

Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал победу над «Пари Нижний Новгород» в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги в Москве (3:1).

«Конечно же, я должен отметить камбэк своей команды. Мы проявили характер и добились волевой победы — я доволен! В первом тайме и начале второго мы действовали не в своей лучшей манере — совершали довольно много грубых ошибок. Нам нужно улучшать много моментов в нашей игре. Сегодня этих действий нам хватило для победы, но обычно такие матчи не заканчиваются должным образом», — передаёт слова Йокановича корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

На 67-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Пари НН» Денис Глушаков, реализовавший пенальти. Затем забитые мячи на свой счёт записали футболисты «Динамо» Ярослав Гладышев, Даниил Фомин и Фёдор Смолов. Благодаря победе над нижегородцами бело-голубые прервали серию из двух матчей без набранных очков.