«Урал» — ЦСКА: Заболотный открыл счёт на 13-й минуте
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В эти минуты проходит матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются екатеринбургский «Урал» и московский ЦСКА. Команды играют на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым (Санкт-Петербург). ЦСКА выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
МИР Российская Премьер-лига. 23-й тур
15 апреля 2023, суббота. 16:30 МСК
Урал
Екатеринбург
Перерыв
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Заболотный – 13'
На 13-й минуте отличился нападающий ЦСКА Антон Заболотный. Он замкнул передачу Бактиёра Зайнутдинова.
ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 41 очко после 22 матчей. «Урал» находится на 10-й строчке, заработав 25 очков. Лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит». У команды Сергея Семака 54 очка.
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