Фомин — о голе в матче с «Пари НН»: принял решение ударить, а без удара голов не бывает

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин прокомментировал победу в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (3:1). Фомин забил второй мяч динамовцев.
«Первый тайм не получился. «Нижний Новгород» низко играл, поэтому тяжело было взламывать. Во втором тайме перешли на 4-4-2 — это помогло. Были острота и давление. В итоге хорошо, что выиграли.
Принял решение ударить, а без удара голов не бывает. Очень рад, что забил. Тем более мы выиграли», — передаёт слова Фомина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
Счёт в матче открыл полузащитник «Пари НН» Денис Глушаков с пенальти на 67-й минуте. На 79-й минуте нападающий Ярослав Гладышев забил ответный мяч «Динамо». Через семь минут забил Фомин. Окончательный счёт установил форвард Фёдор Смолов, реализовав пенальти на 90+5-й минуте.
- 15 апреля 2023
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