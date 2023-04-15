Фомин — о голе в матче с «Пари НН»: принял решение ударить, а без удара голов не бывает

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин прокомментировал победу в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (3:1). Фомин забил второй мяч динамовцев.

«Первый тайм не получился. «Нижний Новгород» низко играл, поэтому тяжело было взламывать. Во втором тайме перешли на 4-4-2 — это помогло. Были острота и давление. В итоге хорошо, что выиграли.

Принял решение ударить, а без удара голов не бывает. Очень рад, что забил. Тем более мы выиграли», — передаёт слова Фомина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Счёт в матче открыл полузащитник «Пари НН» Денис Глушаков с пенальти на 67-й минуте. На 79-й минуте нападающий Ярослав Гладышев забил ответный мяч «Динамо». Через семь минут забил Фомин. Окончательный счёт установил форвард Фёдор Смолов, реализовав пенальти на 90+5-й минуте.