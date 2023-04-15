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Даниил Фомин: надеюсь, победа над «Пари НН» придаст «Динамо» эмоций на остаток сезона

Даниил Фомин: надеюсь, победа над «Пари НН» придаст «Динамо» эмоций на остаток сезона
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Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин выразил надежду, что победа над «Пари Нижний Новгород» в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги в Москве (3:1) придаст бело-голубым эмоций на оставшиеся игры текущего сезона.

«Надеюсь, победа над «Пари НН» придаст «Динамо» эмоций на остаток сезона. Побеждать нужно и важно, потому что лучше проходит восстановление, да и эмоции положительные», — передаёт слова Фомина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Обыграв «Пари НН», «Динамо» прервало серию из двух подряд матчей без побед в чемпионате России. Забитыми мячами в составе бело-голубых отметились Ярослав Гладышев, Даниил Фомин и Фёдор Смолов. За нижегородцев забил полузащитник Денис Глушаков.

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