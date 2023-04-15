Янсане бил «ножницами», Макаров перепрыгивал через футболиста. Фото победы «Динамо»

В Москве завершился матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московское «Динамо» и «Пари Нижний Новгород». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». «Динамо» одержало победу со счётом 3:1.

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Парни Нижний Новгород» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран высказался о поражении в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (1:3).

«Мне матч понравился. Команда действовала именно так, как мы и договорились — кроме последних десяти минут матча. Обидно такие матчи проигрывать. Нам давалась игра, забили гол. Потеря концентрации сыграла ключевую роль. Против «Динамо» концентрацию нужно держать все 95 минут и даже ещё в раздевалке после матча. На ничью мы точно наиграли. К сожалению, индивидуальные ошибки привели нас к поражению сегодня. Мы хорошо разобрали «Динамо». Им было очень тяжело создавать моменты в первом тайме и в определённый момент во втором.

Ничего страшного не произошло. Игрой своей команды доволен, а результатом — нет. Хочется всё время большего. Всю команду поблагодарил за самоотдачу, стремление к победе. Впереди нас ждёт домашняя игра с «Крыльями». Постараемся реабилитироваться», — передаёт слова Юрана корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.