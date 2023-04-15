Тюкавин — о победе над «НН»: очень тяжело, когда команда обороняется в десять человек
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Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал победу в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (3:1).
«Очень тяжело играть, когда команда обороняется в десять человек. Такую оборону очень тяжело вскрывать. Мы старались выполнять установку тренера, но у нас что-то не получалось. В перерыве мы произвели отличные замены и на второй тайм вышли в другом составе — это принесло свои плоды. Все ребята, которые вышли сегодня на замену, очень нам помогли — спасибо им большое!» — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Александр Загорский.
«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 39 очков после 23 матчей.
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