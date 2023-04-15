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Константин Тюкавин отреагировал на информацию об интересе со стороны «Зенита»

Константин Тюкавин отреагировал на информацию об интересе со стороны «Зенита»
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Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин отреагировал на информацию об интересе к себе со стороны «Зенита». Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

«Интерес «Зенита»? Я ничего об этом не знаю. Не говорил об этом с агентом. Есть ли давление? Давление в норме!» — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Александр Загорский.

20-летний Тюкавин — воспитанник «Динамо». В нынешнем сезоне на его счету девять голов и шесть результативных передач в 32 встречах. Соглашение между сторонами истекает летом 2024 года.

«Динамо» в 23 матчах Российской Премьер-Лиги набрало 39 очков и занимает в турнирной таблице промежуточное пятое место. «Зенит», являющийся действующим чемпионом России, располагается на первой строчке (54).

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