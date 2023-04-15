Константин Тюкавин: «Динамо» везёт в последних матчах? Везёт тому, кто везёт!

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин высказался о везении команды в последних встречах.
«Динамо» везёт в последних матчах? Везёт тому, кто везёт! А какие голы были со «Спартаком»? Они же просто так в сетку не залетят. Мы уже не думаем об этом — все мысли о «Зените», — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Александр Загорский.
«Динамо» в 23 матчах Российской Премьер-Лиги набрало 39 очков и занимает в турнирной таблице промежуточное пятое место. В следующем туре бело-голубые сыграют в гостях с «Зенитом» из Санкт-Петербурга, идущего на первом месте с 54-я очками в 22 матчах. «Зенит» — действующий чемпион России, он побеждает в турнире последние четыре года.
Константин Тюкавин забил девять голов и отдал шесть результативных передач в 32 матчах.
- 15 апреля 2023
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