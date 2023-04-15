Тюкавин: считаю Захаряна самым талантливым игроком России — не зря же «Челси» интересуется

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин высказался об игре полузащитника команды Арсена Захаряна.
«Я бы не сказал, что Захарян стал хуже играть. Он приносит огромную пользу команде. То, что он не забивает и отдаёт — не надо на это смотреть. Как двигается на поле, как отдаёт передачи — он очень полезен для нас. Я по-прежнему считаю его самым талантливым игроком России — не зря же им интересуется «Челси» и другие команды», — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Александр Загорский.
Летом 2022 года лондонский «Челси» сделал запрос в «Динамо» о покупке Арсена Захаряна, но не смог купить игрока из-за невозможности перевести деньги за трансфер. В нынешнем сезоне Захарян забил четыре мяча и отдал семь результативных передач в 30 матчах.
- 15 апреля 2023
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