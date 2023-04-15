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Тюкавин: считаю Захаряна самым талантливым игроком России — не зря же «Челси» интересуется

Тюкавин: считаю Захаряна самым талантливым игроком России — не зря же «Челси» интересуется
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Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин высказался об игре полузащитника команды Арсена Захаряна.

«Я бы не сказал, что Захарян стал хуже играть. Он приносит огромную пользу команде. То, что он не забивает и отдаёт — не надо на это смотреть. Как двигается на поле, как отдаёт передачи — он очень полезен для нас. Я по-прежнему считаю его самым талантливым игроком России — не зря же им интересуется «Челси» и другие команды», — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Александр Загорский.

Летом 2022 года лондонский «Челси» сделал запрос в «Динамо» о покупке Арсена Захаряна, но не смог купить игрока из-за невозможности перевести деньги за трансфер. В нынешнем сезоне Захарян забил четыре мяча и отдал семь результативных передач в 30 матчах.

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