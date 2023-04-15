Павел Пивоваров: «Динамо» очень надеялось победить «НН», чтобы прервать неудачную серию
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Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров оценил победу команды в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (3:1).
«Динамо» очень надеялось победить «Пари НН», чтобы прервать неудачную серию. Команда справилась и в тяжёлой ситуации одержала волевую победу. Будем надеяться, что этот результат придаст дополнительную мотивацию и вдохновит на дальнейшие игры. Атмосфера в команде прекрасная — все довольны», — сказал Пивоваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 39 очков после 23 матчей. «Пари Нижний Новгород» находится на 13-й строчке, заработав 19 очков.
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