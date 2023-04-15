«Астон Вилла» выиграла пять матчей подряд в АПЛ впервые с 1998 года

В субботу, 15 апреля, «Астон Вилла» на своём поле в рамках 31-го тура чемпионата Англии разгромила «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 3:0. Таким образом, подопечные Унаи Эмери выиграли пять матчей подряд в АПЛ. Это произошло впервые с 1998 года.

В последних играх «Астон Вилла» обыгрывала «Борнмут» (3:0), «Челси» (2:0), «Лестер» (2:1) и «Ноттингем Форест» (2:0). Общая разница мячей в пяти последних матчах чемпионата – 12:1.

В сегодняшней встрече команда Унаи Эмери одержала победу благодаря дублю Олли Уоткинса и голу Джейкоба Рэмси.

«Ньюкасл» до этого тура располагался на третьем месте в турнирной таблице, имея в активе 56 очков. «Астон Вилла» после сегодняшнего успеха идёт на шестой позиции, набрав 50 баллов.