Владимир Габулов: в последнее время игра «Динамо» оставляет двоякое впечатление
Поделиться
Бывший вратарь «Динамо» Владимир Габулов высказался о выступлении команды после матча с «Пари НН» (3:1) в 23-м туре Российской Премьер-Лиги.
«В последнее время игра «Динамо» оставляет двоякое впечатление — нет целостности. Как и нет уверенной игры и побед.
Но сегодня «Динамо» молодцы. Они смогли переломить ход матча с «Пари НН» и выиграть со счётом 3:1, уступая по ходу игры. Эта победа должна придать московскому клубу больше уверенности в собственных силах. Может быть, именно с этого матча начнётся победная серия», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Мироновым.
«Динамо» в 23 матчах Российской Премьер-Лиги набрало 39 очков и занимает в турнирной таблице промежуточное пятое место.
Комментарии
- 15 апреля 2023
-
18:53
-
18:52
-
18:50
-
18:45
-
18:42
-
18:29
-
18:29
-
18:27
-
18:26
-
18:23
-
18:19
-
18:13
-
18:08
-
18:08
-
18:01
-
17:58
-
17:57
-
17:52
-
17:49
-
17:48
-
17:40
-
17:38
-
17:38
-
17:36
-
17:29
-
17:24
-
17:19
-
17:16
-
17:11
-
17:06
-
17:06
-
17:05
-
17:04
-
17:03
-
17:02
Партнерский контент