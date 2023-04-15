Владимир Габулов: в последнее время игра «Динамо» оставляет двоякое впечатление

Бывший вратарь «Динамо» Владимир Габулов высказался о выступлении команды после матча с «Пари НН» (3:1) в 23-м туре Российской Премьер-Лиги.

«В последнее время игра «Динамо» оставляет двоякое впечатление — нет целостности. Как и нет уверенной игры и побед.

Но сегодня «Динамо» молодцы. Они смогли переломить ход матча с «Пари НН» и выиграть со счётом 3:1, уступая по ходу игры. Эта победа должна придать московскому клубу больше уверенности в собственных силах. Может быть, именно с этого матча начнётся победная серия», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Мироновым.

«Динамо» в 23 матчах Российской Премьер-Лиги набрало 39 очков и занимает в турнирной таблице промежуточное пятое место.