Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Владимир Габулов: в последнее время игра «Динамо» оставляет двоякое впечатление

Владимир Габулов: в последнее время игра «Динамо» оставляет двоякое впечатление
Комментарии

Бывший вратарь «Динамо» Владимир Габулов высказался о выступлении команды после матча с «Пари НН» (3:1) в 23-м туре Российской Премьер-Лиги.

«В последнее время игра «Динамо» оставляет двоякое впечатление — нет целостности. Как и нет уверенной игры и побед.

Но сегодня «Динамо» молодцы. Они смогли переломить ход матча с «Пари НН» и выиграть со счётом 3:1, уступая по ходу игры. Эта победа должна придать московскому клубу больше уверенности в собственных силах. Может быть, именно с этого матча начнётся победная серия», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Мироновым.

«Динамо» в 23 матчах Российской Премьер-Лиги набрало 39 очков и занимает в турнирной таблице промежуточное пятое место.

Материалы по теме
«Динамо» безнадёжно «горело» команде Юрана. Но перевернуло игру за семь минут!
Видео
«Динамо» безнадёжно «горело» команде Юрана. Но перевернуло игру за семь минут!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023