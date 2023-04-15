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«Урал» — ЦСКА: Чалов удвоил преимущество армейцев

«Урал» — ЦСКА: Чалов удвоил преимущество армейцев
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Продолжается матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором екатеринбургский «Урал» принимает московский ЦСКА. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт 2:0 в пользу армейцев.

МИР Российская Премьер-лига. 23-й тур
15 апреля 2023, суббота. 16:30 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Заболотный – 13'   0:2 Чалов – 59'   1:2 Влут – 66'

На 13-й минуте отличился нападающий ЦСКА Антон Заболотный. На 57-й минуте матча в ворота «Урала» был назначен пенальти, который реализовал Фёдор Чалов.

В первом круге текущего сезона чемпионата России ЦСКА дома победил «Урал» со счётом 2:0. Голами отметились Иван Обляков и Хорхе Карраскаль (с пенальти).

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 41 очко после 22 матчей. «Урал» находится на 10-й строчке, заработав 25 очков. Лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит». У команды Сергея Семака 54 очка.

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