«Урал» — ЦСКА: Влут отыграл один мяч

Продолжается матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором екатеринбургский «Урал» принимает московский ЦСКА. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. На момент написания новости счёт 2:1 в пользу ЦСКА.
На 13-й минуте отличился нападающий ЦСКА Антон Заболотный. На 57-й минуте в ворота «Урала» был назначен пенальти, который реализовал Фёдор Чалов. На 65-й минуте пенальти был назначен уже в пользу «Урала». Удар реализовал Рай Влут.
В первом круге текущего сезона чемпионата России ЦСКА дома победил «Урал» со счётом 2:0. Голами отметились Иван Обляков и Хорхе Карраскаль (с пенальти).
ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 41 очко после 22 матчей. «Урал» находится на 10-й строчке, заработав 25 очков. Лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит». У команды Сергея Семака 54 очка.
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