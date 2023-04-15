Талалаев — об удалении в матче с «Крыльями»: сказал судье правду, не растим Комличенко
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Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев прокомментировал своё удаление в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (0:0).
«Я вскочил радоваться голу Мирзова. Мяч так закручивался (в ворота), и с моей позиции был гол. Вскочил, подбросил бутылку, она попала на линию и выскочила в поле. Арбитр подошёл и спросил, а мы не растим Комличенко, говорим правду в лицо. Сказал, что я бросил. Судья дал красную, я ушёл с поля, что делать», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».
Андрей Талалаев пропустит матч 24-го тура чемпионата России с «Торпедо» — с командой, которую он успел потренировать в нынешнем сезоне РПЛ. Встреча двух аутсайдеров чемпионата России пройдёт 22 апреля на «Арене Химки».
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