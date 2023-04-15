Эдуард Мор: изначально думал, что Клотет — очередной проходимец

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор поделился ожиданиями от предстоящего матча красно-белых с «Торпедо».

«Я изначально был критично настроен к новому тренеру «Торпедо» Пепу Клотету, я думал, что, скорее всего, это очередной проходимец. Но они сыграли две игры — и мне очень понравились торпедовцы в матче с «Факелом». Самое главное, что Клотету удалось раскрепостить футболистов, он поставил в состав всех играющих. Которые не просто бегают, а именно играют с мячом. Неслучайно и Лебеденко, и Рязанцев сыграли по 90 минут в этом матче. А последний по праву вообще признан лучшим игроком. То есть тренерская работа уже видна.

«Спартак» в игре с «Динамо» забил три мяча, хоть и играли не без ошибок. И я думаю, эта серия из игр с забитыми голами продлится и в матче с «Торпедо». Полагаю, сейчас удача в плане реализации моментов к «Спартаку» развернулась лицом. Учитывая то, что «Торпедо» будет играть в футбол, не будет ставить «автобус», и «Спартак» этот бой примет, матч будет очень интересным. С большим количеством моментов и голов, в том числе и в исполнении «Торпедо». Но «Спартак», думаю, победит со счётом 3:1 или 4:1 – всё же команда сильнее, да и Абаскаль дольше работает, игра более поставлена», – приводит слова Мора «РБ Спорт».

Московское дерби между «Спартаком» и «Торпедо» состоится сегодня, 15 апреля, на стадионе «Лужники». Начало – в 19:00 мск.