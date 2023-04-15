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Защитник «Крыльев» Бейл считает, что самарцы должны были обыгрывать «Химки»

Защитник самарских «Крыльев Советов» Гленн Бейл высказался о ничьей команды с «Химками» (0:0) в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Без комментариев. Должны были сегодня побеждать!» — написал Бейл в своём телеграм-канале.

Команды не смогли поразить ворота друг друга за 90 минут. Матч завершился нулевой ничьей. Встреча первого круга текущего сезона чемпионата России между этими командами проходила в Химках и также завершилась нулевой ничьей.

Самарские «Крылья Советов» набрали 25 очков по итогам 23 туров и занимают 12-е место в таблице Российской Премьер-Лиги. Подмосковные «Химки» располагаются на предпоследней, 15-й строчке. Команда набрала 14 очков в 23 матчах.

27-летний Бейл в 32 матчах во всех турнирах забил гол и отдал две результативные передачи.