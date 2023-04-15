Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Крыльев» Бейл считает, что самарцы должны были обыгрывать «Химки»

Защитник «Крыльев» Бейл считает, что самарцы должны были обыгрывать «Химки»
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник самарских «Крыльев Советов» Гленн Бейл высказался о ничьей команды с «Химками» (0:0) в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Без комментариев. Должны были сегодня побеждать!» — написал Бейл в своём телеграм-канале.

Команды не смогли поразить ворота друг друга за 90 минут. Матч завершился нулевой ничьей. Встреча первого круга текущего сезона чемпионата России между этими командами проходила в Химках и также завершилась нулевой ничьей.

Самарские «Крылья Советов» набрали 25 очков по итогам 23 туров и занимают 12-е место в таблице Российской Премьер-Лиги. Подмосковные «Химки» располагаются на предпоследней, 15-й строчке. Команда набрала 14 очков в 23 матчах.

27-летний Бейл в 32 матчах во всех турнирах забил гол и отдал две результативные передачи.

Материалы по теме
«Крылья Советов» и «Химки» второй раз в сезоне сыграли вничью со счётом 0:0
Материалы по теме
Талалаев — об удалении в матче с «Крыльями»: сказал судье правду, не растим Комличенко
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023