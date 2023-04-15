Мудрик сделал голевой пас за «Челси». Это его второй ассист в составе лондонцев

Футболист «Челси» Михаил Мудрик сделал голевой пас за «Челси» в домашнем матче 31-го тура с «Брайтоном». Это его второй ассист в составе лондонцев. Забитых мячей в составе синих на счету вингера нет.

В сегодняшней игре с «Брайтоном» Михаил ассистировал своему товарищу по команде Коннору Галлахеру, который открыл счёт на 13-й минуте.

Украинец по-прежнему не провёл ни одного полного матча за синих. За десять предыдущих игр в составе «Челси» на счету Михаила имелся только один голевой пас в гостевой игре с «Лестером» (3:1) в начале марта.

Михаил Мудрик является воспитанником харьковского «Металлиста». В зимнее трансферное окно «Челси» приобрёл его за € 70+30 млн у донецкого «Шахтёра». Как сообщалось до этого, в Мудрике был лично заинтересован тренер «Арсенала» Микель Артета. Однако руководству «Челси» оперативнее удалось договориться о трансфере украинца.