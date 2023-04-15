ЦСКА обыграл «Урал» в матче РПЛ

Завершился матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором екатеринбургский «Урал» принимал ЦСКА. Армейцы одержали победу со счётом 2:1.

На 13-й минуте Антон Заболотный вывел гостей вперёд. На 58-й минуте Фёдор Чалов удвоил преимущество ЦСКА, реализовав 11-метровый удар. На 65-й минуте с пенальти отличился Рай Влут, сократив отставание «Урала».

В первом круге текущего сезона чемпионата России ЦСКА дома победил «Урал» со счётом 2:0. Голами в составе красно-синих отметились Иван Обляков и Хорхе Карраскаль (с пенальти).

Победа вывела ЦСКА на промежуточное третье место в Российской Премьер-Лиге. Армейцы набрали 44 очка в 23 матчах. «Урал» располагается на десятой строчке турнирной таблицы, набрав 25 баллов.