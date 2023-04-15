ЦСКА обогнал в турнирной таблице «Спартак»

Московский ЦСКА в гостевом матче в Екатеринбурге обыграл «Урал» (2:1) в 23-м туре Российской Премьер-Лиги. Сейчас у команды 44 очка и третья строчка турнирной таблицы чемпионата России. Армейцы опередили «Спартак» (42), у которого матч с «Торпедо» в запасе.

В последний раз команда Владимира Федотова проигрывала в чемпионате России 5 марта «Сочи» (0:2) — в первом матче турнира после зимней паузы. Затем армейцы лишь побеждали — в матче с «Крыльями Советов» (4:0), «Зенитом» (1:0), «Факелом» (2:0) и «Химками» (3:0). Сегодня, 15 апреля, в гостях был обыгран «Урал» из Екатеринбурга. Если брать в статистику и матчи Фонбет Кубка России, то беспроигрышная серия московского ЦСКА составляет семь матчей.