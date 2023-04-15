«Спартак»: никто не мешает другим клубам встречаться с судьями и задавать им вопросы

Руководитель пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал недавнюю встречу представителей клуба с главой департамента судейства РФС.

«Встреча с судьями была давно. Она не была закрытой. Был нормальный рабочий диалог. Другим клубам никто не мешает так же встречаться с судьями и задавать им вопросы. Посмотрим, пошло ли это на пользу — болельщики оценят», — сказал Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, в середине марта тренерский штаб «Спартака» по инициативе собственного руководства встретился с главой департамента судейства РФС Павлом Каманцевым и арбитром Виталием Мешковым. На встрече обсуждались разные трактовки эпизодов и ошибки в матчах московской команды.

«Мы находимся в контакте с представителями судейского корпуса. Диалог есть. По поводу деталей этого диалога – пусть они останутся нашим внутренним делом. Результат здесь важнее процесса», – сообщал ранее Зеленов.