Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Тоттенхэм» дома проиграл «Борнмуту» на 95-й минуте

«Тоттенхэм» дома проиграл «Борнмуту» на 95-й минуте
Комментарии

«Тоттенхэм» уступил «Борнмуту» со счётом 2:3 в рамках 31-го тура чемпионата Англии. Игра прошла на домашнем стадионе «шпор» в Лондоне.

На 14-й минуте встречи с передачи Ивана Перишича счёт в матче открыл кореец Сон Хын Мин. Это его первый гол в футболке «Тоттенхэма» с 11 марта.

Усилиями Матиаса Виньи и Доминика Соланке «Борнмут» к 51-й минуте игры смог выйти вперёд.

Вингер «Тотенхэма» Арно Данжума восстановил равенство в счёте за две минуты до окончания основного времени матча.

Игра постепенно двигалась к ничейному исходу, пока на 95-й минуте форвард гостей Данго Уаттара не вырвал победу для своей команды.

Таким образом, у «Тоттенхэма» остаётся 53 набранных очка и пятое место в таблице АПЛ. «Борнмут» располагается на 14-й позиции, имея в активе 33 балла.

Англия - Премьер-лига. 31-й тур
15 апреля 2023, суббота. 17:15 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
2 : 3
Борнмут
Борнмут
1:0 Мин – 14'   1:1 Винья – 38'   1:2 Соланке – 51'   2:2 Данжума – 88'   2:3 Уаттара – 90+5'
Материалы по теме
«Челси» дома уступил «Брайтону»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023