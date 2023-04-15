«Тоттенхэм» дома проиграл «Борнмуту» на 95-й минуте

«Тоттенхэм» уступил «Борнмуту» со счётом 2:3 в рамках 31-го тура чемпионата Англии. Игра прошла на домашнем стадионе «шпор» в Лондоне.

На 14-й минуте встречи с передачи Ивана Перишича счёт в матче открыл кореец Сон Хын Мин. Это его первый гол в футболке «Тоттенхэма» с 11 марта.

Усилиями Матиаса Виньи и Доминика Соланке «Борнмут» к 51-й минуте игры смог выйти вперёд.

Вингер «Тотенхэма» Арно Данжума восстановил равенство в счёте за две минуты до окончания основного времени матча.

Игра постепенно двигалась к ничейному исходу, пока на 95-й минуте форвард гостей Данго Уаттара не вырвал победу для своей команды.

Таким образом, у «Тоттенхэма» остаётся 53 набранных очка и пятое место в таблице АПЛ. «Борнмут» располагается на 14-й позиции, имея в активе 33 балла.