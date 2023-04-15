Тренер ЦСКА Федотов выразил сомнения в справедливости пенальти в пользу «Урала»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвёл итоги матча 23-го тура чемпионата России с «Уралом» (2:1).
«Думаю, что детали в том, что вратарь выручил, команда сражалась, демонстрировала характер и проявляла мастерство. Без этого сложно побеждать. Первый момент: соперник здорово сыграл, выручил Игорь Акинфеев. Потом мы забили, и была обоюдоострая игра, может быть, без моментов, но с хорошим силовым давлением. Было много подач, борьбы в штрафной, здесь нужно было сыграть внимательно. Мы с этим справились. Второй гол — и начало второго тайма было за нами. Мы создавали моменты и должны были забить третий на этой волне. Это всё вылилось в пропущенный мяч с пенальти. Не справились, но нам не показалось, что степень нарушения, которое совершил наш футболист, тянула на 11‑метровый удар. Но есть арбитры и VAR, которые разобрались в моменте.
Так получилось, что соперника мы встречали высоко, он нас перебивал и пытался подобрать мяч за линией атаки, за нами были подборы, потом за соперником. При подборах «Урала» было жарко у наших ворот. Нормальная такая тактика, которая работала на какой‑то процент. Было очень непросто справляться с таким давлением. Было пространство, и мы им воспользовались», — приводит слова тренера «Матч ТВ».
- 15 апреля 2023
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