«Торпедо» — «Спартак»: Кейта Бальде вывел гостей вперёд на 18-й минуте

Сегодня, 15 апреля, на стадионе «Лужники» в Москве проходит матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги. Встречаются две местные команды — «Торпедо» и «Спартак». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 18-й минуте точным ударом отметился Кейта Бальде: сенегалец исправился после незабитого пенальти несколькими минутами ранее. Михаил Игнатов попытался сделать пас по флангу, но мяч после рикошета отскочил в штрафную. Данил Пруцев сделал скидку на Бальде, который подстроился и пробил в дальний нижний угол ворот.
На 12-й минуте «Спартак» подал угловой, после которого мяч попал в руку Равилю Нетфуллину. Павел Шадыханов посмотрел повтор и назначил пенальти в ворота «Торпедо», который не сумел реализовать Кейта Бальде: сенегалец попал в перекладину.
Обслуживает матч бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым. Ему помогают Илья Елеференко и Денис Березнов. Резервный судья — Евгений Буланов. Арбитр VAR — Кирилл Левников. Его помощник — Егор Болховитин.
«Спартак» в 22 матчах чемпионата России набрал 42 очка и занимает в турнирной таблице четвёртое место. «Торпедо» (13) — идёт на последнем месте.
- 15 апреля 2023
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