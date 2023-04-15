Видеообзор матча «Крылья Советов» — «Химки»
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Завершился матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Крылья Советов» и «Химки». Команды играли на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым (Волгоград). Стартовый свисток прозвучал в 14:00 мск.
Команды не смогли поразить ворота друг друга за 90 минут. Матч завершился нулевой ничьей.
Встреча первого круга текущего сезона чемпионата России между этими командами проходила в Химках и также завершилась нулевой ничьей.
Самарские «Крылья Советов» набрали 25 очков по итогам 23 туров и занимают 12-е место в таблице Российской Премьер-Лиги. Подмосковные «Химки» располагаются на предпоследней, 15-й строчке. Команда набрала 14 очков в 23 матчах.
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