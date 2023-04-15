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«Торпедо» — «Спартак»: гости забили пенальти с третьей попытки в первом тайме

«Торпедо» — «Спартак»: гости забили пенальти с третьей попытки в первом тайме
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Сегодня, 15 апреля, на стадионе «Лужники» в Москве проходит матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги. Встречаются две местные команды — «Торпедо» и «Спартак». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

МИР Российская Премьер-лига. 23-й тур
15 апреля 2023, суббота. 19:00 МСК
Торпедо М
Москва
2-й тайм
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Кейта – 18'   0:2 Зобнин – 45+1'

На 45-+1-й минуте пенальти реализовал Роман Зобнин. Отметим, что две предыдущие попытки «Спартака» с 11-метровой отметки закончились неудачей.

На 12-й минуте «Спартак» подал угловой, после которого мяч попал в руку Равилю Нетфуллину. Павел Шадыханов посмотрел повтор и назначил пенальти в ворота «Торпедо», который не сумел реализовать Кейта Бальде: сенегалец попал в перекладину. На 18-й минуте точным ударом отметился Бальде: сенегалец исправился после незабитого пенальти несколькими минутами ранее. Михаил Игнатов попытался сделать пас по флангу, но мяч после рикошета отскочил в штрафную. Данил Пруцев сделал скидку на Бальде, который подстроился и пробил в дальний нижний угол ворот. На 40-й минуте пенальти не реализовал полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов: хавбек пробил в нижний угол — Егор Бабурин угадал направление удара и отбил мяч в сторону.

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