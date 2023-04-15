Холанд забил 31-й и 32-й гол в АПЛ и повторил рекорд Салаха

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд сделал дубль за 12 минут в домашнем матче 31-го тура чемпионата Англии с «Лестером».
Первый мяч норвежец забил с пенальти на 13-й минуте. Второй – на 25-й, откликнувшись на передачу Кевина Де Брёйне.
Таким образом, в дебютном сезоне АПЛ в активе у Холанда 32 гола. Эрлинг повторил рекорд Мохамеда Салаха, который забил столько же мячей в сезоне-2017/2018.
Абсолютный рекорд английской лиги (34 гола) – принадлежит Энди Коулу (в составе «Ньюкасла» в сезоне-1993/1994) и Алану Ширеру (в составе «Блэкберна» в сезоне-1994/1995). Однако эти достижения были в эпоху 42-матчевых сезонов (сейчас в чемпионате Англии проводят 38 игр).
Всего в текущем сезоне у Эрлинга Холанда 47 забитых мячей и шесть голевых передач в 40 играх за «Манчестер Сити» во всех турнирах.
- 15 апреля 2023
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