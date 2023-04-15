Холанд забил 31-й и 32-й гол в АПЛ и повторил рекорд Салаха

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд сделал дубль за 12 минут в домашнем матче 31-го тура чемпионата Англии с «Лестером».

Первый мяч норвежец забил с пенальти на 13-й минуте. Второй – на 25-й, откликнувшись на передачу Кевина Де Брёйне.

Таким образом, в дебютном сезоне АПЛ в активе у Холанда 32 гола. Эрлинг повторил рекорд Мохамеда Салаха, который забил столько же мячей в сезоне-2017/2018.

Абсолютный рекорд английской лиги (34 гола) – принадлежит Энди Коулу (в составе «Ньюкасла» в сезоне-1993/1994) и Алану Ширеру (в составе «Блэкберна» в сезоне-1994/1995). Однако эти достижения были в эпоху 42-матчевых сезонов (сейчас в чемпионате Англии проводят 38 игр).

Всего в текущем сезоне у Эрлинга Холанда 47 забитых мячей и шесть голевых передач в 40 играх за «Манчестер Сити» во всех турнирах.