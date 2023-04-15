«Спартак» пробил три пенальти в первом тайме против «Торпедо», a реализовал один

В первом тайме матча 23-го тура чемпионата России с «Торпедо» московский «Спартак» пробил три пенальти, но сумел реализовать только один.

Это уже третий случай в текущем розыгрыше РПЛ, когда одна команда бьёт три пенальти за матч: в сентябре ЦСКА бил три раза с «точки» «Краснодару», а в августе «Сочи» – «Химкам».

Три пенальти за тайм не назначалось ни разу как минимум с 2008 года, до момента подсчёта подобной статистики.

«Спартак» впервые как минимум с 2008 года не реализовал два пенальти за матч. Подобным в этом сезоне отметился «Ростов» против «Сочи» в августе (0 из 2).

В первом тайме матча с «Торпедо» красно-белые пробили больше пенальти (3), чем за весь чемпионский сезон-2016/2017 (2).

После первого тайма «Спартак» обыгрывает соперника со счётом 2:0. Кроме гола Зобнина с пенальти, в составе красно-белых на 18-й минуте отличился Кейта Бальде.