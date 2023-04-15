«Торпедо» и «Химки» остались без главных тренеров перед очным матчем — оба удалились
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Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет был удалён по ходу матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Ранее удаление получил главный тренер «Химок» Андрей Талалаев в матче с «Крыльями Советов» (0:0). Отметим, что «Химки» и «Торпедо» сыграют между собой в следующем туре.
45-летний Клотет возглавил московскую команду в марте 2023 года, заняв вакантное место после ухода Талалаева. В двух матчах под руководством испанского специалиста «Торпедо» одержало одну победу и проиграло одну встречу.
50-летний Талалаев работал в «Торпедо» с октября 2022 года по март 2023 года, а начинал сезон специалист в качестве главного тренера «Ахмата». «Химки» Талалаев тренирует с апреля.
Матч «Химки» — «Торпедо» состоится 22 апреля в 24-м туре РПЛ.
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