«Торпедо» и «Химки» остались без главных тренеров перед очным матчем — оба удалились

Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет был удалён по ходу матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Ранее удаление получил главный тренер «Химок» Андрей Талалаев в матче с «Крыльями Советов» (0:0). Отметим, что «Химки» и «Торпедо» сыграют между собой в следующем туре.

45-летний Клотет возглавил московскую команду в марте 2023 года, заняв вакантное место после ухода Талалаева. В двух матчах под руководством испанского специалиста «Торпедо» одержало одну победу и проиграло одну встречу.

50-летний Талалаев работал в «Торпедо» с октября 2022 года по март 2023 года, а начинал сезон специалист в качестве главного тренера «Ахмата». «Химки» Талалаев тренирует с апреля.

Матч «Химки» — «Торпедо» состоится 22 апреля в 24-м туре РПЛ.