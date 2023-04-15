Зобнин забил 1000-й гол «Спартака» в чемпионатах России

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Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин реализовал пенальти в концовке первого тайма матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Торпедо». Первая половина встречи завершилась со счётом 2:0 в пользу красно-белых.

Мяч стал для «Спартака» тысячным в чемпионатах России. Ранее отметку в 1000 голов удавалось преодолеть ЦСКА и «Зениту».

В первом круге текущего сезона чемпионата России «Спартак» дома победил «Торпедо» со счётом 1:0. Единственный мяч в матче забил нападающий красно-белых Квинси Промес.

«Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 42 очка после 22 матчей. «Торпедо» находится на 16-й строчке, заработав 13 очков. Лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит». У команды Сергея Семака 54 очка.