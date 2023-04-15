Зобнин забил 1000-й гол «Спартака» в чемпионатах России

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин реализовал пенальти в концовке первого тайма матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Торпедо». Первая половина встречи завершилась со счётом 2:0 в пользу красно-белых.
Мяч стал для «Спартака» тысячным в чемпионатах России. Ранее отметку в 1000 голов удавалось преодолеть ЦСКА и «Зениту».
В первом круге текущего сезона чемпионата России «Спартак» дома победил «Торпедо» со счётом 1:0. Единственный мяч в матче забил нападающий красно-белых Квинси Промес.
«Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 42 очка после 22 матчей. «Торпедо» находится на 16-й строчке, заработав 13 очков. Лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит». У команды Сергея Семака 54 очка.
- 15 апреля 2023
-
20:27
-
20:25
-
20:18
-
20:15
-
20:11
-
20:11
-
20:10
-
20:07
-
20:02
-
19:57
-
19:55
-
19:51
-
19:50
-
19:46
-
19:38
-
19:32
-
19:24
-
19:23
-
19:23
-
19:23
-
19:20
-
19:10
-
19:08
-
19:04
-
19:04
-
19:00
-
19:00
-
18:58
-
18:57
-
18:53
-
18:52
-
18:50
-
18:45
-
18:42
-
18:29