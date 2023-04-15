Гришин: ЦСКА сыграл с «Уралом» на результат, на красоту игры сейчас никто не смотрит

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин прокомментировал победу ЦСКА в игре с «Уралом» (2:1) в рамках 23-го тура чемпионата России.

«Я говорил перед матчем, что «Урал» — ЦСКА будет очень конкурентной и боевой игрой. Так и получилось. «Урал» — хорошая и крепкая команда, тем более они играли дома. Но у ЦСКА в концовке было много моментов, когда они могли увеличить своё преимущество. Команда Федотова борется за место в тройке, поэтому они сыграли не очень красиво, но на результат. И этот результат достигнут.

ЦСКА сейчас в очень хорошей форме — у команды шесть побед подряд. На данный момент у большинства клубов РПЛ настолько сложный график, что на красоту игры никто не смотрит — все просто борются за очки. Заработанные три очка с «Уралом» кровь из носа нужны были ЦСКА. Московский клуб добыл трудовую, но заслуженную победу», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Мироновым.