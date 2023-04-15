Радимов: чем угощали судейский корпус на встрече со «Спартаком»?

Бывший тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался о судействе в матчах московского «Спартака» после встречи представителей клуба с судейским корпусом.

«17 марта: штаб «Спартака» в закрытом формате встретился с руководством судейского корпуса.

4 апреля: Зарема говорит «судья хорошо отработал» после поражения «Спартака» в игре с «Уралом».

11 апреля: ЭСК признаёт, что в игре с «Динамо» спартаковцам дали ошибочный пенальти на Зобнине, а Соболева нужно было удалить на 77-й минуте.

15 апреля: судья даёт три пенальти «Спартаку» за тайм против «Торпедо».

Остаётся один вопрос, а чем угощали судейский корпус на той встрече, что такие решительные перемены произошли в такое короткое время?!» — написал Радимов в своём телеграм-канале.