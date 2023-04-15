Видеообзор матча «Сочи» — «Краснодар»

Сегодня, 15 апреля, на стадионе «Фишт» в Сочи прошёл матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги. Играли местный «Сочи» и «Краснодар». Финальный свисток Виталия Мешкова зафиксировал победу гостей со счётом 2:0.
На 40-й минуте «Краснодар» вывел вперёд Жоау Батчи: Сочинцы совершили грубую потерю в центре поля, далее полузащитник подхватил мяч и с линии штрафной здорово пробил из-под защитника — получилось под ближнюю штангу, без шансов для Дениса Адамова. На 48-й минуте второй гол «Краснодара» забил Никита Кривцов: Эдуард Сперцян разогнал контратаку по центру и сделал своевременный пас на левый край штрафной, Батчи совершил навес на дальний угол вратарской, а Джон Кордоба уже сделал классную скидку к 11-метровой отметке, откуда набежавший Кривцов пробил в угол ворот.
«Краснодар» набрал 38 очков и поднялся на шестую строчку турнирной таблицы. «Сочи» (31) — девятый.
- 15 апреля 2023
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