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Тухель — про 1:1 с «Хоффенхаймом»: всё было плохо! Слишком медленно и безэмоционально

Тухель — про 1:1 с «Хоффенхаймом»: всё было плохо! Слишком медленно и безэмоционально
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Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель заявил, что разочарован игрой своей команды в матче с «Хоффенхаймом» в рамках 28-го тура чемпионата Германии.

«Я думал, что мы готовы. И будем играть со злостью. Этого не произошло, всё было плохо! Слишком медленно, слишком безэмоционально, без настойчивости.

Нам не хватает огня! Срочно нужен другой настрой!» – приводит слова Тухеля журналист Керри Хау в своём «твиттере».

В субботу, 15 апреля, «Бавария» дома сыграла вничью с «Хоффенхаймом» (1:1). В пяти матчах под руководством Томаса Тухеля команда одержала всего лишь две победы.

Напомним, Тухель сменил Юлиана Нагельсмана на посту главного тренера «Баварии» в марте.

49-летний немецкий специалист подписал контракт с мюнхенским клубом до 30 июня 2025 года.

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