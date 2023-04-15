Мележиков: как реагирую на слухи о возможном уходе из «Спартака»? Вообще не реагирую

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался на тему возможного ухода из клуба.

«Как реагирую на слухи о возможном уходе из «Спартака»? Вообще не реагирую», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Мележиков занимал должность директора по безопасности «Спартака» с 2015 по 2019 год и вновь вернулся на данный пост в клубе в сентябре 2020 года. С декабря 2020 года, после ухода Шамиля Газизова с поста гендиректора, Мележиков работал в должности управляющего директора клуба, а в июне 2021-го был назначен генеральным директором красно-белых.

«Спартак» в 23 матчах Российской Премьер-Лиги набрал 45 очков и занимает в турнирной таблице третье место. Выше «Ростов» (45) и «Зенит» (54), у которых очный матч в запасе.