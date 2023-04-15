«Как бы сказать помягче...» Быстров раскритиковал назначение пенальти в ворота «Урала»
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Бывший российский футболист Владимир Быстров прокомментировал назначение пенальти в ворота «Урала» в матче с ЦСКА (1:2).
«Смотреть на это — тошнит только, вот честно. Просто настроение портится, и можно уходить. Зачем нам в чемпионате такие пенальти, что за бред вообще? Вот игрок бежит, он даже не прокинул мяч, ему мяч в щиток попал. Что они там высматривают, какое касание? Что за бред? Даже если было касание, нога на весу, он ноги подгибает и падает. Что тебе ещё надо, зачем ты, человек, который сидит на VAR, вообще зовёшь Безбородова смотреть эту… как бы помягче сказать, чтобы меня не выгнали с канала… Давайте тогда на разминке ставьте три пенальти в сторону «Урала», — сказал Быстров в эфире «Матч Премьер».
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