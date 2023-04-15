«Бились до конца!» Абаскаль прокомментировал победу «Спартака» над «Торпедо»
Поделиться
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался после победы над «Торпедо» (2:1) в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Сегодня анализ ещё проще, чем в предыдущем матче. До первого удаления мы полностью владели преимуществом, но не забили два пенальти. Итоговый результат мог быть другим. Мы не можем позволять себе усложнять жизнь, но я доволен, как ребята бились сегодня. Команда после двух удалений показала силу и характер. Мы бились до конца!» — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
«Спартак» в 23 матчах Российской Премьер-Лиги набрал 45 очков и занимает в турнирной таблице третье место. Выше «Ростов» (45) и «Зенит» (54), у которых очный матч в запасе.
Комментарии
- 15 апреля 2023
-
21:53
-
21:51
-
21:49
-
21:46
-
21:45
-
21:44
-
21:43
-
21:35
-
21:32
-
21:27
-
21:23
-
21:22
-
21:22
-
21:21
-
21:04
-
20:58
-
20:46
-
20:42
-
20:38
-
20:37
-
20:30
-
20:27
-
20:25
-
20:18
-
20:15
-
20:11
-
20:11
-
20:10
-
20:07
-
20:02
-
19:57
-
19:55
-
19:51
-
19:50
-
19:46
Партнерский контент