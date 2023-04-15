«Бились до конца!» Абаскаль прокомментировал победу «Спартака» над «Торпедо»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался после победы над «Торпедо» (2:1) в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Сегодня анализ ещё проще, чем в предыдущем матче. До первого удаления мы полностью владели преимуществом, но не забили два пенальти. Итоговый результат мог быть другим. Мы не можем позволять себе усложнять жизнь, но я доволен, как ребята бились сегодня. Команда после двух удалений показала силу и характер. Мы бились до конца!» — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

«Спартак» в 23 матчах Российской Премьер-Лиги набрал 45 очков и занимает в турнирной таблице третье место. Выше «Ростов» (45) и «Зенит» (54), у которых очный матч в запасе.