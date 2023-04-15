Гильермо Абаскаль высказался о последних результатах «Спартака»

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал последние результаты своей команды.
«Если говорить о результатах, то давайте посмотрим на статистику. Где именно мы слабее? В матче с «Уралом», где мы выиграли? Или в матче с «Ахматом», который не бил по воротам и их вратарь стал лучшим игроком? Или в игре с «Динамо», где было забито шесть мячей — и все забили мы сами?
Мы говорим об ошибках, но не о том, что у команды нет желания. Ответ на ваш вопрос такой — молодость. Игрокам нужно получать опыт. Если бы я был тираном, то после ошибки никто бы не играл. Но мы верим в проект. Наши игроки — кто проводит свой первый сезон — будут ошибаться, но мы будем их поддерживать! Мы верим в них.
Если мы возьмём все наши последние матчи, то ни в одной игре мы не были слабее, за исключением «Зенита» и «Оренбурга», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
В последних восьми матчах во всех турнирах «Спартак» смог выиграть только дважды: в РПЛ были обыграны «Факел» (3:2) и московское «Торпедо» (2:1).
- 15 апреля 2023
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