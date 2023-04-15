Главный тренер «Спартака» Абаскаль ответил на вопрос о восстановлении Георгия Джикии

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопрос о восстановлении защитника красно-белых Георгия Джикии.

«Джикия близок к возвращению. Надеюсь, что к следующему матчу сможет быть в составе. Он и мы понимаем важность кубкового матча на вылет», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Джикия из-за травмы пропустил матчи Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (0:0), «Динамо» (3:3) и «Торпедо» (2:1), а также кубковую игру с «Уралом» (1:2).

После победы в матче 23-го тура чемпионата России с «Торпедо» красно-белые вышли на третью строчку турнирной таблицы. В среду, 19 апреля, «Спартаку» предстоит встретиться с «Акроном» в Пути регионов Фонбет Кубка России.