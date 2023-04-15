Холанд в текущем сезоне АПЛ забил больше, чем вся команда «Челси»

В субботу, 15 апреля, «Манчестер Сити» обыграл на своём поле «Лестер» в матче 31-го тура чемпионата Англии (3:1).

Дублем в составе команды Хосепа Гвардиолы отметился Эрлинг Холанд, доведя число своих голов в АПЛ в сезоне-2022/2023 до 32.

Норвежский форвард повторил рекорд Мохамеда Салаха, который забил 32 гола в сезоне-2017/2018.

Холанд забил больше голов, чем вся команда «Челси» в чемпионате Англии в текущем сезоне: у синих 30 голов после 31 сыгранного матча. По числу забитых мячей Холанд также опережает «Кристал Пэлас» (31), «Вулверхэмптон» (26), «Борнмут» (31), «Вест Хэм» (27), «Эвертон» (24), «Ноттингем» (24) и «Саутгемптон» (24).

Всего в текущем сезоне у Эрлинга Холанда 47 забитых мячей и шесть голевых передач в 40 играх за «Манчестер Сити» во всех турнирах.